Lösemili Çocuklar Haftası Etkinlikleri Yapıldı

LOSEV’İN ETKİNLİKLERİ

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası” dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Vakıftan gelen bilgilere göre, etkinlikler kapsamında Bağdat Caddesi’nde klasik otomobiller, vosvoslar, motor ve bisiklet gruplarından oluşan bir kortej gerçekleştirildi. Ayrıca, lösemi tedavisini tamamlamış çocuklar ve aileleri korteje yaya olarak katıldı.

DÜNYA ÇAPINDA SERGİ

Hafta boyunca dünya genelinden lösemili çocukların eserlerinden oluşan özel bir sergi de İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki sergi açılışı, iyileşen çocuklardan oluşan bir koronun müzik dinletisiyle başladı. Devam eden programda müzik dinletileri ve ikramlar ile katılımcılara hoş zaman geçirildi. Etkinliğe çok sayıda davetli, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla katıldı.

FARKINDALIK VE DESTEK MESAJLARI

Türkiye’nin 9 büyük şehrinde gerçekleştirilen kortej ve şenliklerle devam eden haftada, çocukluk çağı kanserleri içinde en yaygın olan lösemi ile mücadeleye vurgu yapıldı. “Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir” sloganıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, bu yıl LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar 5 farklı ülkeye seyahat edecek.