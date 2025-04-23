LÖSEV, 23 Nisan’ı Kutladı

23 NİSAN COŞKUSU

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar ve aileleriyle birlikte kutladı. Etkinlik, Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Burada vakfa kayıtlı çocuklar, sahnede marşlar ve şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

ŞİİRLER VE EĞLENCE

LÖSEV’e kayıtlı olan iyileşmiş ve tedavisi devam eden çocuklar da etkinlikte şiirler okuyarak bayramın anlamını paylaştı. Gün boyunca eğlenceli anların yaşandığı etkinlik, çocukların neşesi ve mutluluğu ile dolup taştı. Etkinlik sonunda çocuklar grup olarak fotoğraflarını çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.