“Loto İle Zengin Olan Çift”

İKİ KAZANANIN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

İngiltere’de yaşayan ve 2019 yılında EuroMillions loto oyunundan 115.9 milyon pound (5 milyar TL) kazanan şanslı çift, ilk kez kimliklerini kamuoyu ile paylaştı. Röportaj veren Frances ve Paddy Connolly, loto kazananlarının kötü bir sona ulaşacağına dair yaygın görüşlere karşı çıkarak, “Para gayet de saadet getiriyor” ifadesini kullandı.

BÜYÜK HARCAMALAR İLE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Mirror tarafından aktarılan habere göre, büyük ikramiye ile çevrelerindeki insanları sevindirdiklerini belirten Frances, “Para insanı bozmuyor. Sadece fakirken serseriysen, zenginken de öyle oluyorsun” dedi. Çiftin kazandıkları ikramiyeyi harcama şekli ise dikkat çekiciydi; County Durham’da 7 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş 1,9 milyon sterlin değerindeki altı yatak odalı bir ev satın aldılar. Ayrıca, yeni kazandıkları zenginlikleriyle ikinci el bir Aston Martin alma şansı da buldular.