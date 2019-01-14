Love: Beşiktaş ödemezse FİFA’ya giderim

Beşiktaş’ta Vagner Love krizi devam ediyor. Kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Love, ödeme alamazsa FİFA’ya gideceğini söyledi.

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vagner Love, “Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi yapamıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” dedi

Beşiktaş’ta Vagner Love krizi sürüyor… Brezilyalı futbolcu, ülkesinin basınına son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vagner Love, “Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi yapamıyorum. Tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çıkıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim. Şenol Güneş beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona ‘Paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim’ dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş’ın karakterine uymuyor” diye konuştu.

34 yaşındaki futbolcu, Corinthians’tan teklif aldığını ve eğer transfer olursa şampiyon olmalarına yardımcı olmak istediğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vagner Love ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vagner Love’un da alacağı var ancak FIFA’ya gidecekse uçaklar var. Love da mutsuz, biz de mutsuzuz. Belirli bir bonservis bedeli ödedik, kimse bize akılsız gözüyle bakmasın” demişti.

TRT