Love Island’da İlişki Hızla İlerlemiş

İNGİLTERE’DE YARIŞMA SINIRLARI ZORLANIYOR

İngiltere’de yayınlanan Love Island programı, yine dikkate değer olaylara sahne oldu. Yarışmaya yeni katılan Emily Moran (24) ve adanın ilk gününden beri orada olan Conor Phillips (25), sadece üç gün tanıştıktan sonra diğer yarışmacılardan gizlenerek “Hideaway” isimli özel odaya geçerek geceyi birlikte geçirdi. Bu özel alan, yarışmacıların daha samimi anlar yaşadığı ve kamera ile gözetimin sınırlı olduğu bir ortam sunuyor. Çiftin burada cinsel ilişkiye girdiği görüntüler direkt olarak programda sembolik şekilde verilmese de, sabaha kadar yatakta öpüşüp sarıldıkları sahneler her şeyi açıkça gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELİYOR

Sosyal medya kullanıcıları, “Bu kadar çabuk nasıl bu noktaya geldiler?” ve “Love Island mı, yoksa ilişki adası mı?” gibi çeşitli yorumlarla tepkilerini gösterdi. İzleyiciler, çiftin tanışmasının üzerinden daha birkaç gün geçmiş olmasına rağmen bu kadar hızlı bir yakınlaşmayı ahlaki sınırları zorlayan bir davranış olarak değerlendirdi. “İlişkiye girdiklerini herkes anladı, bu kadar açık olmasına gerek yoktu” diyen bazı izleyiciler, yapımcıları da eleştirdi. Bunun yanı sıra, birçok kullanıcı, bu tür sahnelerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etki bırakabileceği görüşünde birleşti.

ÖNCEKİ OLAYLAR VE REYTİNGLER

Geçtiğimiz hafta da benzer bir durum yaşanmış, başka kişilerle eşleşmiş olmalarına rağmen Helena ve Harry çifti aynı gizli odada geceyi geçirerek gündem olmuştu. Yapımcıların, bu özel odaya giriş için yarışmacılara önceden izin verme şartını kaldırması, ilişkilerin kontrolden çıkmasına neden oluyor. Aşk Adası, hem ilişkilerin hızıyla hem de mahrem anların televizyona taşınmasıyla büyük tartışmalara yol açarken, reytinglerdeki artışla da dikkat çekiyor.