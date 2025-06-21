Love Island’ın Son Bölümü Gündem Oldu

REALLİTY PROGRAMINDA KAHKAHA DOLU ANLAR VE YÜZLEŞMELER

İngiltere’nin popüler reality şovu Love Island’ın son bölümü, hem komik anlara hem de önemli yüzleşmelere tanıklık etti. Yarışmacılardan Toni Laites’in yaşadığı mayo kazası ve oyun sırasında ortaya çıkan gizli ilişkiler, sosyal medyanın gündemine girdi. 24 yaşındaki Toni, villanın bahçesinde güneşlenirken diğer yarışmacılara jimnastik yeteneklerini sergilemek istedi. Ancak takla atmak istediği sırada mayosu açıldı ve göğsü kameralar önünde göründü. Diğer yarışmacılar Toni’yi uyarırken, Dejon Noel-Williams’ın “Toni göğsün hâlâ dışarıda!” şeklindeki uyarısı tüm grupta kahkahalara neden oldu. Toni, bu olayı eğlenceli bir an olarak değerlendirerek “İşte size şov! Heyecan arıyordunuz ya, aldınız!” şeklinde yanıtladı.

OLAYLI GÜNÜN OYUNU: KİM NE DEDİ?

Bölümün en çok dikkat çeken kısmı, akşam saatlerinde oynanan “Look Who’s Talking” (Kim Ne Dedi?) adlı oyundu. Yarışmacılar, birbirlerinin sözlerini tahmin etmeye çalışırken Harry ve Yasmin’in gizlice üç kez öpüştüğünün ortaya çıkması, Harry’nin partneri Helena’nın tepkisini çekti. Yarışmacılardan Megan Clarke, Harry’ye sert bir şekilde, “Helena’ya karşı dürüst olmalısın!” dedi. Bu durum, Harry ve Yasmin’in geçmişte yaşadığı gizli öpücüklerin ardından villada gergin bir hava yarattı.

BİRA PONGU OYUNUNDA ŞAŞIRTAN GİRELİŞLER

Aynı bölümde, bira pongu oyununda Yasmin’in partneri Shea ile birlikte olmasına rağmen iki farklı erkekle öpüşmesi de dikkat çekti. Shea, bu durumdan rahatsız olarak, “Beni aptal yerine koydun,” diyerek eleştirirken, Yasmin kendini savunarak, “Amacım seni kırmak değildi, sadece herkes çok temkinliydi,” dedi. Bu bölümde ayrıca Dejon ve partneri Meg arasında da gergin anlar yaşandı. Meg’in cesaret görevinde yeni yarışmacı Harrison’ı tercih etmesi Dejon’u hayal kırıklığına uğrattı. Meg, bu tercihini sadece şaka amaçlı yaptığını belirtti.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONU

Sosyal medya kullanıcıları, bölümü “TV altını”, “Sezonun zirvesi” ve “Kaosun adresi” şeklinde yorumladı. Birçok izleyici, bu sezonun en olaylı Love Island sezonu olduğuna inanıyor.