“Lozan Türkiye’nin Tapusudur, Tabusu Değildir.”

LOZAN ANTLAŞMASI TARTIŞMALARI

Hukukçu Figen Çalıkuşu, terör örgütü PKK’nın fesih kararında geçen “Lozan Antlaşması” referansı üzerine yürütülen tartışmalarla ilgili olarak görüşlerini açıkladı. Çalıkuşu, “Bu tartışmalar geçen 50 yılda akan gözyaşlarına fayda sağlamayacak. Lozan Türkiye’nin tapusudur ama tabusu değildir” sözleriyle Lozan’ın önemine vurgu yaptı.

KALICI BARİŞ İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Çalıkuşu, PKK’nın fesih kararındaki Lozan Antlaşması’na yönelik ifadelerin yarattığı tartışmaları ele alarak, kalıcı barışın sağlanması adına harekete geçmenin daha önemli olduğunu belirtti. “Propaganda içerikli, siyasi ranta dayalı söylemlerle tartışmalar üretmek yerine kalıcı barışın tesisi için harekete geçmenin daha önemli olduğunu düşünenlerdenim” ifadesinde bulundu.

GEÇMİŞİN ZEHİRLİ ATMOSFERİNE DÖNMEK KOLAY DEĞİL

“Lozan tartışması geçen 50 yılda akan gözyaşlarına fayda sağlamayacak” diyerek sözlerini sürdüren Çalıkuşu, geçmişte yaşanan acıların çözüm bulması adına barışın her bireyin menfaatine olduğunu vurguladı. “Barış sürecini sürdürmek, sahici ve kalıcı tesis etmek zor olansa geçmişin zehirli atmosferine dönmektir” dedi.

DEMOCRATİK BİLİNCİN ÖNEMİ

Çalıkuşu, tartışmalar yerine kalıcı ve sahici barış üzerine düşünülmesi gerektiğini belirtti. “Tarih biliminden yararlanarak Lozan’ı konuşabiliriz, eleştirebiliriz. Bu, tümden inkâr anlamına gelmez. Demokratik bilinç tam da buradan yetişir ve yerleşir” sözleriyle tarihi tartışmanın önemine dikkat çekti.

TEHDİT UNSURU OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Hukukçu, terör örgütünün artık kendini feshettiğini belirterek, silah bırakan bir örgütün tehdit unsuru olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir Lozan tehdidi olduğunu algılamak, barış adına yapılması gerekenleri konuşmamıza engel oluyor” dedi.

HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRATİKLEŞME

Barış sürecinde toplumsal rızanın nasıl inşa edileceği ve kalıcı barışın tesis edilmesine dair konuşulması gerektiğini söyleyen Çalıkuşu, “Bu süreçte asıl ihtiyaç olan hukuk devleti ve demokratikleşme taleplerimizi hep birlikte yükseltmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Anayasal hakların ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında birlikte hareket edilebileceğini belirtti.