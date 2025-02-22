LPG Sızıntısı İçin Acil Müdahale

LPG SIZINTISI YAŞANDI

Sincan’daki Günkent Sokak’ın bitişiğindeki bir akaryakıt istasyonunda, 34 KC 7702 plakalı bir tankerin LPG boşaltma işlemi sırasında sızıntı meydana geldi. Durumun anlaşılmasının ardından, akaryakıt istasyonunun bulunduğu alandaki Ankara-Ayaş kara yolu bir süreliğine çift taraflı olarak kapatıldı.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna ve çevresindeki tüm alanlara tedbir amaçlı güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, sağlık ve itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Sızıntının önüne geçmek için ilgili ekipler yoğun bir çalışma başlattı.