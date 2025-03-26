LPG’ye 65 Kuruş Zam Geliyor

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE ZAM GÜNDEMİ

Petrolün varil fiyatının bir önceki hafta 70 dolar seviyesinin üzerine çıkması ve Türkiye’de döviz kurlarındaki rekor yükselişlerin ardından tüm akaryakıt grupları için zam konusu gündeme geldi. Bu gelişmeler sonucunda benzine 1,51 liralık zam yapıldığı duyuruldu. Ardından motorinin litre fiyatına da 1,42 TL artış uygulandı. Şimdi ise LPG fiyatlarıyla ilgili bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG’nin litresine 65 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Bu durum, başta LPG’li araç sahipleri olmak üzere birçok vatandaşı etkileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin 46,72 TL, motorin 46,83 TL ve LPG 27,59 TL olarak belirlenmiştir. Anadolu Yakası’nda ise benzin 46,57 TL, motorin 46,71 TL ve LPG 26,99 TL’den satılmaktadır. Ankara’da benzin fiyatı 47,27 TL, motorin 47,57 TL ve LPG 27,49 TL’ye ulaşmıştır. İzmir’de ise akaryakıt fiyatları üç büyük şehir arasında en yüksek olarak kaydedilmiştir: Benzin 47,64 TL, motorin 47,93 TL ve LPG 27,34 TL düzeyindedir.

AKARYAKIT PİYASASI DÜZENLEMELERİ

Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına dayalı olarak depo satış fiyatlarını kendileri belirleme özgürlüğüne sahiptir. Bayiler ise dağıtım şirketlerinden kendilerine önerilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttir. Bulundukları bölgelerdeki rekabet koşullarına bağlı olarak kendi pompa satış fiyatlarını belirleyebilmektedir. Türkiye’deki perakende satış fiyatları, bu rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.