LPG’ye indirim geliyor

Otogaza bu gece yarısından itibaren 40 kuruş indirim yapılacak.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatları piyasaları sallamaya devam ederken otogaza indirim geleceği haberi bir nebze olsun yüzleri güldürdü.

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş indirim bekleniyor.

LPG’ye 40 kuruş indirim. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara’da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir’de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.