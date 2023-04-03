LPG’ye indirim geliyor

Otogaza gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.32 liradan satılıyor.

LPG ise 12,10-12,37 civarında satılıyor.