Ölü sayısı 56 oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya ulaştı.

Kaliforniya’da eyalet tarihindeki en ölümcül yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükselirken, 130 kişiden haber alınamıyor. Milli Muhafız Ordusu, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Orman yangınının harabeye çevirdiği San Francisco’nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise (Cennet) kasabasını ziyaret eden ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, gördüğü en büyük orman yangını tahribatıyla karşılaştığını söyledi. Yetkililer, evsiz kalan binlerce kişi için de mobil evler oluşturmaya çalışıyor. 5 bin 500 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Kaliforniya eyaletinin kuzeyi ve güneyindeki orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı. Orman yangınlarının kapladığı alanın boyutları gözler önüne serildi.

TRT