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Lübnan, ABD’nin Yaptırım Kaldırma Kararını Destekliyor

LÜBNAN YÖNETİMİNDEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Lübnan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını olumlu bir şekilde karşılıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Suudi Arabistan’daki konuşmasındaki Suriye yaptırımlarıyla ilgili ifadelerine değindi. Avn, “Suriye’yle ilgili yaptırımları kaldırma yönündeki cesurca kararın, Suriye’nin yeniden toparlanmasına ve istikrarına kavuşmasını temenni ederim. Bunun ayrıca Lübnan’a ve bölgeye olumlu yansımasını diliyorum.” şeklinde görüş belirtti.

BASBAKAN’DAN YENİ BİR DEĞERLENDİRME

Başbakan Nevvaf Selam da Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnuniyetini ifade etti. Selam, Suriye devletini ve halkını tebrik ederek, “Bu karar Suriye’nin kalkınması için bir fırsat olacak.” açıklamasında bulundu. Söz konusu kararın hem Lübnan’a hem de bölgeye olumlu etkilere sahip olacağını vurguladı.

TRUMP’IN SUUDİ ARABİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerini hatırlatarak, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı. Bu yeni gelişmelerin bölge üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

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