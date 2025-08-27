Lübnan, Altyapı İçin 250 Milyon Dolar

LÜBNAN’IN YENİDEN İNŞA PLANI

Lübnan, İsrail saldırıları sonucu zarar gören alanlardaki altyapının tekrar inşası amacıyla Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi sözleşmesi imzaladı. Lübnan Maliye Bakanı Yassine Jaber ve Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, bu önemli anlaşmayı imzalarken, altyapının yeniden inşası için oluşturulacak bir fon ile, hedeflerinin 1 milyar dolara ulaşmak olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Jaber, söz konusu kredinin elektrik, su, yol, okul ve hastane gibi alanlarda birikmiş olan hasarların onarılması için kullanılacağını belirtti. Bu bağlamda, Lübnan’ın altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil bir fonlama sağlanacağı açıklandı.

DÜNYA BANKASI’NDAN DESTEK

Dünya Bankası Bölge Direktörü Carret, bu kredinin Lübnan’a yönelik acil yardım projesinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ülkenin toparlanma ve yeniden yapılanma planlarının önemli bir bölümü olarak görülen bu proje ile hasar gören kamu altyapısının yenilenmesi hedefleniyor. Carret, projenin sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dirençli bir yeniden yapılanma için temel oluşturmayı amaçladığını ifade etti.