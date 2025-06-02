Lübnan Başbakanı Selam, 7 Milyar Dolar İhtiyaç Var

YENİDEN İMAR İÇİN BÜYÜK BİR BÜTÇE GEREKİYOR

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelerin yeniden inşası için en az 7 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Selam, başkent Beyrut’ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşme sırasında, İsrail’in yıkıcı saldırılarına maruz kalan güney bölgelerinde yeniden inşa edilmeyi konuştuklarını ifade eden Selam, hükümetin belirlediği yeniden imar çalışmalarına sadık kaldıklarını vurguladı.

DÜNYA BANKASI’NDAN BEKLENTİLER

Selam, yeniden imar çalışmalarıyla Hizbullah’ın silahsızlandırılması arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusunu yanıtlarken, “Yeniden imar için 7 milyar doları aşkın bir meblağa ihtiyacımız var. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre ise bu meblağ 14 milyar dolara ulaşıyor. Bizim bir ay veya bir yıl içinde 14 milyar doları toplama gücümüz var mı? Tabii ki yok.” dedi. Devam eden çabaları doğrultusunda, Dünya Bankası’ndan 250 milyon dolar almayı başardıklarını aktaran Selam, bu rakamı yakında bir milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BARIŞ GİRİŞİMİNE VURGU

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail’le barış konusuna ilişkin gelen soruları da yanıtladı. 2002 yılında Arap ülkeleri tarafından onaylanan Beyrut Barış Girişimi doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını öngören barıştan yana olduklarını ifade etti. Başbakan Selam, “İran’ın devrim ihracıyla” ilgili bir soru üzerine ise “İran devrimi, hala devrim ihraç etmekten söz ediyor mu bilmiyorum. Kanaatimce artık kendileri de bu söylemi kullanmıyorlar. Ayrıca 4-5 Arap başkentini kontrollerine geçirdiklerini söylüyorlardı. Dolayısıyla bunlar geride kaldı.” şeklinde konuştu.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki bölgeleri hedef alan İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine aykırı olarak, 5 noktada varlığını sürdürüyor. Hava ve kara saldırılarıyla sınır bölgelerinde büyük yıkıma neden olan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan’ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA’larla vurmaya devam ediyor.