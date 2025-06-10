Lübnan Başbakanı Selam, Depoları Arındırdı

LÜBNAN BAŞBAKANI SELAM’DAN SİLAHLARDAN ARINDIRMA AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyinde 500’den fazla deponun silahlardan arındırıldığını açıkladı. Başbakan Selam, “Lübnan’ın yeniden inşası: yatırım ve iş fırsatları için bir çerçeve” temasıyla gerçekleştirilen konferansta konuşma yaptı. Selam, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının altyapıyı tahrip ettiğini ve halkın yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Buna rağmen halk, şirketler ve kurumlar çöküşe rağmen kararlılıkla ayakta kalmayı başardı.

LÜBNAN’IN YENİDEN İNŞASI VE GÜVENLİK

Selam, Lübnan’ı yeniden inşa etme zamanının geldiğine vurgu yaparak, hükümetin vizyonunun temelinin Lübnan topraklarında egemenliğin yeniden tesis edilmesi ile güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu ifade etti. Uluslararası Beyrut Refik Hariri Havalimanı başta olmak üzere Lübnan’a giriş ve çıkışların kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara dikkat çeken Selam, kuzeydeki Kılayat Havalimanı’nın açılması için de çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Selam, “Güneyde 500’den fazla silah deposunu silahtan arındırdık, Beyrut Havalimanı’ndaki güvenliği artırdık.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıların durdurulması ve geri çekilmesi için diplomatik çabalarına devam ettiklerini belirtmekte.

ATEŞKES ANLAŞMASININ İHLALİ

İsrail ile Lübnan arasında, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği biliniyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen beş noktada varlığını sürdürmeyi sürdürüyor. Hava ve kara saldırılarıyla sınır bölgelerinde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan’ın güneyindeki araçları ve önemli noktaları İHA’larla hedef almaya devam ediyor.