Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail’i kınadı

Ateşkes Anlaşmasının İhlali Üzerine Uyarılar

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nü (UNIFIL) hedef almasının da içinde bulunduğu güney yönündeki saldırılarının, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunun altını çizdi. ABD ve Fransa’yı, İsrail’e yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı. Lübnan resmi ajansı NNA’nın verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi eski Bakan Jean-Yves Le Drian ile Fransa’nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro’yu başkent Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda misafir etti.

Lübnan-Fransa İlişkileri Üzerine Görüşmeler

Bu görüşmede, Lübnan ve Fransa arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecekteki işbirliği olanakları üzerinde duruldu. Avn, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in, Lübnan’ın güneyine ve Beyrut’un güney banliyölerine yönelik devam eden saldırılarının, Kasım 2024’te Fransa ve ABD öncülüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu ifade etti. Uluslararası toplumu ve bu anlaşmanın öncülerini, BM’nin 1701 sayılı kararının etkilerini baltalayan bu saldırılara karşı durmaları için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

UNIFIL ve Güvenlik Rolü

Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL’e düzenlenen saldırıların “bahanesi ne olursa olsun kabul edilemez” olduğunu belirtti ve İsrail’in güneydeki istikrarı baltalayan eylemlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı. UNIFIL’in, Lübnan Ordusu ile işbirliği içinde sağladığı güvenlik göz önüne alındığında, bu durumun Lübnan için değil, aynı zamanda bölgesel bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Avn, Fransa’nın, UNIFIL’in görev süresinin her yıl yenilenmesindeki katkısını da övdü.

Ateşkes Anlaşmasındaki İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail bu anlaşmayı sık sık ihlal ediyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor. Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük hasara yol açan İsrail, ateşkes sağlansa da Lübnan’ın güneyinde araçları ve belirli noktaları İHA’larla hedef almaya devam ediyor.