Lübnan’da İHA patladı, 2 asker öldü

Olayın Detayları

İsrail ordusuna ait olan bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düşüyor. Düşen İHA’nın incelenmesi esnasında infilak etmesi sonucu 2 Lübnan askeri hayatını kaybediyor.

Yetkililerin Tepkileri

Bu trajik olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı gönderiyor. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” diyor. Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için başsağlığı dilemek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” sözlerini paylaşıyor.