Lübnan’da Partisiz Hükümet Yakında Kurulacak

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Selam, Lübnan’da hükümetin yakın zamanda kurulacağını belirtti. Selam, hükümetin kurulmasıyla birlikte Arap dünyası ve uluslararası toplumun Lübnan’a olan desteğinin artacağını vurguladı.

BAKANLIKLARDA PARTİ TEMSİLİ YOK

Selam, “Hiçbir bakanlık herhangi bir gruba ait değildir, herhangi bir gruba da yasak bakanlık yoktur. Bakanlar milletvekillerinden ayrı olacak, belediye ve parlamento seçimlerindeki adaylar hükümette yer almayacak ve hiçbir partinin temsil edilmediği ulusal yetkilere sahip bir hükümet kurulacak” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, Lübnan’da yaşanan siyasi krizin sona ermesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

Lübnan, iki yıldan fazla süren bir siyasi krizin ardından 9 Ocak’ta Joseph Avn’ın ülkenin 14’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle yeni bir döneme girdi. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) başkanlığı görevini yürüten Selam ise 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Selam’ın kabinesini yakında açıklaması bekleniyor.