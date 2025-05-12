Lübnan’da Silah Teslimi Tartışmaları Sürüyor

LÜBNAN’DA SİLAHLARIN DEVLETE TESLİMİ TARTIŞILIYOR

Lübnan’da, İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırıların ardından, Filistinli mülteci kamplarındaki grupların ellerindeki silahları devlete teslim etme meselesi gündeme geldi. Lübnan yönetimi, Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım’da uygulamaya giren ateşkesten bu yana, ülkedeki silahların devlet kontrolünde toplanması gerektiği yönünde bir yaklaşım geliştirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bu ay içerisinde Beyrut’a yapacağı ziyaret planıyla birlikte Lübnan’daki Filistinli mülteci kamplarındaki grupların silahsızlandırılması tartışmaları arttı. Beyrut ve çevresindeki 12 mülteci kampında, 1948’den beri hayat mücadelesi veren 200 binden fazla Filistinli yaşıyor. 1969 yılında yapılan Kahire Anlaşması’na göre, bu kamp alanlarının iç güvenliği Filistinli gruplar tarafından sağlanmakta, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

LEBA İLE FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, geçtiğimiz hafta SkyNews Arapça’ya yaptığı açıklamada, “İlgili birimler, Filistin mülteci kampları da dahil Lübnan topraklarındaki ağır ve orta boy silahların tümünü toplama adımlarını atıyor.” dedi. Avn ayrıca, Lübnan ordusunun kampların dışında bulunan Filistinli grupların denetimindeki 6 merkezi dağıtarak silahlarına el koyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, birkaç aydır Lübnan’ın güneyinde yaşanan sürecin ardından, ulusal güvenlik ve istikrarın tehlikeye atılmaması için Hamas ve diğer Filistinli gruplara uyarılarda bulundu. Lübnan ordusu, 22-28 Mart tarihleri arasında güneyden İsrail’e fırlatılan roketlerle alakalı olarak bazı Lübnanlı ve Filistinli şahısları gözaltına aldığını, bu kişilerin soruşturmaları doğrultusunda güneyde İsrail’e yönelik bir eylemi engellediğini açıkladı.

HAMAS’TAN AÇIKLAMALAR

Hamas’ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi, Lübnan’daki Filistinli grupların silahlarıyla ilgili ise “Filistinlilerin silahlarıyla ilgili şu ana kadar Lübnan devletinin resmi makamlarından bize gelen bir talep yok. Bu yönde bir talep olduğunda, hem Lübnan’ın egemenlik ve çıkarlarını hem de Filistin halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak Filistinlilerin birlik tutumu doğrultusunda yanıtlarız.” dedi. Ayrıca, Hamas 22-28 Mart tarihleri arasında, İsrail’e fırlatılan roketlerle alakalı olarak 3 Filistinli şüpheliyi Lübnan ordusuna teslim etti.

ABBAS’IN BEYRUT ZİYARETİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 21-22 Mayıs tarihlerinde Beyrut’ta bazı Lübnanlı yetkililerle görüşme yapması planlanıyor. Hizbullah’a yakın el-Ahbar gazetesi, Abbas’ın ziyareti esnasında Filistinli grupların silahlarıyla ilgili bir karar alınabileceğini bildirdi. Haberde ayrıca, “Abbas’ın ziyareti, Lübnan’ın Filistinli mülteci kamplarındaki silahları toplaması konusunda ABD’nin baskıları doğrultusunda gerçekleşiyor.” denildi.

GÜVENLİK VE SİLAHLARIN DURUMU

Filistin işlerinde uzman Heysem Zuaytir, AA muhabirine verdiği demeçte, Abbas’ın Beyrut ziyaretinin, silahların durumu ile ilintili olarak abartıldığını belirtti. “Mülteci kamplarının dışındaki silahlar, Fethü’l-İntifada ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığı’na ait olup, bu meselenin dosyası, Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin çökmesiyle birlikte kapanmış oldu.” dedi. Zuaytir, Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi’nin, bu iki oluşuma ait merkezlerin kapandığını duyurduğunu hatırlattı ve bu tarihten bu yana mülteci kamplarındaki silahlarla ilgili bir önerinin gündeme gelmediğini savundu.

FİLİSTİNLİLERİN SİLAHLARI VE ULUSAL GÜVENLİK

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) yürüttüğü anlaşmalara vurgu yapan Zuaytir, “Filistinlilerin silahları, kampların içindeki güvenliği korumaktadır.” ifadesinde bulunarak, geçmişte yaşanan Sabra ve Şatilla katliamını hatırlattı. Zuaytir, “Eğer bireysel silahlar olsaydı, o katliam önlenebilirdi.” şeklinde konuştu. Filistinlilerin, Lübnanlılara karşı silah kullanmadığını belirtti.

BASINDAN GELEN İDDİALAR VE GÖRÜŞLER

Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı’ndan bir Filistinli yetkili, Beyrut’a yaptığı ziyaretin, Abbas’ın planladığı ziyaretle bağlantılı olmadığını savundu. “Lübnan basını, Filistin mülteci kamplarındaki silahları asılsız birtakım iddialarla gündemde tutmaya çalışıyor.” diyerek, bu meseleyi basın üzerinden çözmeye çalışmanın yanlış olduğunu kaydetti.

HASSAS BİR KONUDA ZAMANA BIRAKMA ÇAĞRISI

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Direniş Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Mahir Hammud, silahların toplanması meselesinin hassas bir konu olduğunu belirterek, bu konunun zamana bırakılması gerektiğini ifade etti. Lübnan’da herkesin, Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı olduğunu belirten Hammud, “Ancak bir grup, Filistin için kaygı duyduğu için bunu destekliyor. Diğer bir grup ise Filistinlilerden korktuğu için.” şeklinde yorum yaptı. Hammud, “Silahların kontrol altına alınmasına destek verilebilir fakat bunun arkasında belirli endişeler bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.