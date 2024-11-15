Lübnan’daki Savaş Mağdurlarına Yardım Faaliyeti

LÜBNAN’DA İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail’in devam eden saldırılarından etkilenen Lübnan’daki ailelere insani yardım desteği sunmaya devam ediyor. Vakfın yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun, 8 Eylül’den itibaren Lübnan’ın güney kentlerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle binlerce insan şehit oldu ve 100 binlerce Lübnan vatandaşı yerinden edildi” ifadesine yer veriliyor.

Lübnan’da 2021 yılından beri eğitim ve insani yardım faaliyetlerini sürdüren vakıf, ülkedeki okullara dini eğitim veren yüzlerce öğretmene düzenli olarak aylık nakdi yardım sağlıyor. Ayrıca, ramazan ve kurban bayramlarında da insani yardım çalışmalarına imza atıyor.

Vakıf, Eylül 2024’ten itibaren savaştan etkilenen ve Lübnan’ın güneyinden başkent Beyrut ile kuzeye göç eden binlerce Lübnanlı savaş mağduru aileye nakdi yardımda bulundu. Bunun yanı sıra, Türk STK’lerin organize ettiği yardım çalışmalarıyla da Lübnan’daki savaş mağduru ailelere ulaşmalarına destek veriyor.