“Lübnan’dan İsrail’e Roket Saldırısı”

LÜBNAN’DAN GÖNDERİLEN ROCKETLER İSRAİL’DE YARALILARA VE HASARA NEDEN OLDU

Lübnan topraklarından İsrail yönüne fırlatılan çok sayıda roket sonucu en az 11 kişi yaralandı ve birçok bina zarar gördü. Farklı bölgeler üzerinde etkili olan bu roketlerin, İsrail’in çeşitli yerlerine isabet ettiği bilgisi alındı.

SAVUNMA KUVVETLERİ’NDEN AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi. İlgili haberlere göre Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Tira’daki bir apartmana düşen roket sonucu en az 11 kişinin yaralandığı ve bu olayın amatör kameralar tarafından kaydedildiği ifade edildi.

Saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, olay sonucunda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, endişeleri artırırken, gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.