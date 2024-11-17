“Lübnan’dan Suriye’ye Göç 600 Bini Aştı”

GÖÇ HAREKETLERİ VE ZARARLAR

Lübnan Bakanlar Kurulu, göç hareketleri başta olmak üzere İsrail’in saldırılarının verdiği zararlar ile ülkenin mevcut durumunu yansıtan bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, 23 Eylül’den bugüne kadar toplam 601 bin 437 kişi Lübnan’dan Suriye’ye geçti. Bu kişilerin 382 bin 682’sinin Suriyeli, 218 bin 755’inin ise Lübnan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

KONAKLAMA MERKEZLERİ VE MEVCUT DURUM

Yerinden edilmiş kişilerin barınması için şu an itibarıyla 1173 akredite merkez açıldı. Bu merkezlerden 981’i doluluk kapasitesine ulaştı. Rapora göre, bu merkezlerde 188 bin 190 kişi (44 bin 357 aile) konaklıyor. En yüksek kayıtlı göç ise Beyrut ve Cebeli Lübnan’a gerçekleşti. Ancak yerinden edilen kişi sayısının, resmi kayıtlardan daha fazla olduğu düşünülüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail’in yoğun saldırıları nedeni ile Lübnan’da 1,4 milyon kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Raporda, İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine son 24 saatte gerçekleştirdiği 145 hava saldırısı da yer aldı. Bu saldırıların 73’ü Lübnan’ın güneyine düzenlendi. Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye, 55 hava saldırısı ile en çok saldırıya uğrayan şehir olarak kaydedildi.