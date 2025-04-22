Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Ebu Gayt ile görüştü

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI RECCİ’DEN AÇIKLAMALAR

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Lübnan’ın güneyinde yaşanan durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Bu buluşma, Recci’nin Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği’nin 163. olağan toplantısına katılması sırasında gerçekleşti. Görüşmede, Lübnan’ın güneyindeki güncel durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Lübnan ile Arap Birliği arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları değerlendirildi.

REFORMLAR VE DESTEK TALEBİ

Görüşmede Lübnan hükümetinin reform girişimlerine de değinen Recci, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama çabalarına ilişkin bilgi verdi. Recci, Arap Birliği’nin son dönemde İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Lübnan’a sağladığı destekleri takdir ettiklerini belirtti. Ayrıca, İsrail’in güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için desteklerin sürmesi gerektiğini ifade etti.

EBU GAYT’TAN ATEŞKES VURGUSU

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ise, 1701 sayılı kararın uygulanmasının ve İsrail’in ateşkes anlaşmasına uyup Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesinin önemine dikkat çekti. Ebu Gayt, Lübnan hükümetinin istikrarı sağlaması ve silahların ülke içinde devletin tekelinde tutulmasına yönelik gösterdiği çabalara destek verdiklerini belirtti. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından, iki ülke arasındaki sürekli ihlallerin devam ettiğini hatırlatarak, bu durumun kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024’te imzalanmasına rağmen, İsrail’in sık sık anlaşmayı ihlal ettiği biliniyor. Bu kapsamda oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail’in yanı sıra Fransa ve ABD de yer alıyor. Lübnan’a yönelik saldırılar sırasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine aykırı olarak Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi’nde askeri varlığını sürdürüyor. BMGK, 12 Temmuz 2006’da başlayan Lübnan ile İsrail arasındaki savaşa son vermek için 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006’da oybirliği ile kabul etmişti.