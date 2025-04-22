Lübnan, Diyalogla Anlaşmazlıkları Çözmeyi Hedefliyor

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI DİYALOGLA ÇÖZÜM VURGUSU YAPIYOR

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkedeki her türlü sorunun diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti ve hiç kimsenin savaşa dönmek istemediğini ifade etti. Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Meclis Başkanı Sakr Gabbaş’ı Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda kabul etti. Avn, iki ülke arasında köklü bağlantılar olduğunu vurguladı ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bir araya gelmek amacıyla Abu Dabi’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYIZ

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan’ın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti ve bu zorlukların başında kardeş ülkelerin desteğiyle gerçekleştirilebilecek yeniden imar konusunun geldiğini belirtti. Ayrıca, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalinin devam ettiğini ve bunun Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMG) 1701 sayılı kararını uygulama ve güneyde konuşlanma sürecini zorlaştırdığını söyledi. Avn, bu işgal sorununu diplomatik yollarla çözmeye çalıştıklarını da dile getirdi.

SAVAŞA DÖNMEK İSTEMİYORUZ

Hizbullah’ın silahsızlandırılması meselesine ilişkin olarak Avn, “Her türlü anlaşmazlık konusu diyalogla çözülür, Lübnan’da hiç kimse savaşa dönmek istemiyor.” dedi. BAE Ulusal Meclis Başkanı Gabbaş ise Devlet Başkanı Bin Zayid’in Lübnan’da tüm kesimleri bir arada tutan ulusal devlet birliğine önem verdiğini aktardı.

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLAL EDİLİYOR

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller, iki ülke arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. Ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail’in yanı sıra Fransa ile ABD de bulunuyor. İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara saldırıları esnasında sınır hattındaki beldelere girmiş ve ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi beş bölgede varlığını sürdürmekte. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006’da başlayan şiddetli savaşa son verme çağrısında bulanan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006’da oybirliğiyle kabul etmişti.