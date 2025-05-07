Lübnan’ı Yeniden Canlandırmak İçin Ziyaret

ARAP EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA FONU’NUN LÜBNAN ZİYARETİ

Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bedr es-Sad, beraberindeki heyetle birlikte Lübnan’daki çalışmalarını tekrar aktif hale getirmek amacıyla Beyrut’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Sad ve ekibi, Beyrut’taki programları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile resmi görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonrasında ülkenin resmi haber kaynağına konuşan Sad, Lübnan’ın yeni bir döneme girdiğini belirterek “yeniden imarı ve kalkınmayı finanse etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

İKİ ANA HEDEF BELİRLENDİ

Sad, Beyrut’taki temaslarının iki temel amaca hizmet ettiğini açıkladı. Bunlardan ilki, uzun süredir duraklama dönemine girmiş bazı projeleri yeniden canlandırmak. İkincisi ise su, elektrik, sağlık, eğitim ve yollar gibi altyapı projelerine yeni finansman kaynakları sağlamak. Sad, ziyaretlerinin esas amacının Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu’nun Lübnan’daki faaliyetlerini yeniden harekete geçirmek olduğunu vurguladı.

LOJİSTİK KONULARDA KONUŞULDU

Sad, Lübnan’daki projelerin hem bölgesel gelişmeler hem de ülkedeki bazı siyasi koşullar yüzünden aksadığını belirtti. Ülkede birkaç ay önce kurulan yeni hükümetin kendilerini Lübnan’da yeni adımlar atmaya cesaretlendirdiğini ifade eden Sad, Fonu’nun bugüne kadar Lübnan’a toplam 1.6 milyar dolar finansman sağladığını aktardı. Kuveyt merkezli Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, 1968 yılında Arap Birliği tarafından kuruldu. Bu fon, Arap ülkelerinde kamuya ait ekonomik projeleri uygun kredilerle finanse etmenin yanında özel sektördeki belirli projelere hibe de vermektedir.

LÜBNAN’DA EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Lübnan, 2019 yılından bu yana en ağır ekonomik krizini yaşıyor ve bu durum Dünya Bankası tarafından tarihteki en ciddi üç ekonomik krizden biri olarak nitelendiriliyor. Lübnan’da 2 yıldan fazla süren boşluk ve siyasi krizin ardından, 9 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Ardından, Uluslararası Adalet Divanı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Nevvaf Selam, başbakanlık görevini üstlenerek yeni hükümeti kurmuştu.