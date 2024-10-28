“Lübnan, İsrail’i BMGK’ya Şikayet Etti” “Lübnan’dan İsrail’e BMGK Üzerinden Tepki”

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılara hızla devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan BM Temsilciliğinin Enformasyon Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, İsrail’in Beyrut’un Evzai bölgesi ve güneydeki Hasbiya’da, kameramanları ve medya tesislerini hedef alan saldırıları üzerine BMGK’ya şikayette bulunulduğu belirtildi. Saldırılarda Visam Kasım ve Gassan Neccar isimli kameramanlar ile yayın mühendisi Muhammed Rida yaşamını yitirmiş, bazı gazeteciler ve kameramanlar da yaralanmıştı. Açıklamada, İsrail’in medya mensuplarını hedef almasının, özgür gazeteciliğin temellerine zarar verdiği ve bunun bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

Ateşkes Çağrısı Yükseliyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik saldırıların, İsrail’in Lübnan’a yönelik genel saldırılarını takip eden gazetecileri terörize etme ve sindirme amacı taşıdığı ifade edildi. BMGK’ya üye ülkelerden, “Lübnan’da derhal ateşkes sağlamaya ve İsrail’in Lübnan’a, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik sürdüğü saldırıları durdurmaya yönelik etkin adımlar atmalarını” istedi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail ordusunun ekim ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiğini aktardı. 8 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167’ye, yaralı sayısının ise 275’e ulaştığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTMAKTA

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren çatışmaların içinde olan İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyindeki şehirler, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu tarihten itibaren toplamda 2 bin 672 kişi ölürken, ölenlerin arasında 194 kadın ve 104 çocuk bulunuyor. Yaralı sayısının ise 12 bin 468 kişi olduğu bildirildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Buna karşılık, Hizbullah da İsrail’e roket ve füzelerle misillemede bulunuyor. İsrail tarafında ise çoğunlukla askeri üslerin hedef alındığı bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmediği değerlendiriliyor. İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.