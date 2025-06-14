Lübnan Konvoyu Gazze Yürüyüşü İçin Yola Çıktı

GAZZE ABUKASINI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKAN KONVOY

Lübnan’dan “Küresel Gazze Yürüyüşü”ne destek vermek amacıyla düzenlenen konvoy yola çıktı. “Gazze ablukasını kırmak için onur konvoyu” olarak adlandırılan bu yürüyüş, Lübnan’ın kuzeyindeki Halba’dan hareket etti ve ilk olarak başkent Beyrut’a ulaştı. Burada, başka aktivistlerin de katılımıyla genişleyen konvoyun Suriye ve Ürdün üzerinden Mısır’a ulaşması planlanıyor.

AKTİVİSTLER MISIR’A GİDİYOR

Mısır’a ulaşarak Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılması beklenen konvoyda, 40’tan fazla aktivist yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından birçok aktivist, bu yürüyüş için Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanmaya başladı. Gazze’deki ablukanın sona ermesi için hareket eden aktivistler, hedeflerini 15 Haziran’da Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak olarak belirliyor.

MISIR’DAKİ RESMİ ONAY SÜRECİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran’daki açıklamasında, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır’daki Ariş kenti ve Refah Sınır Kapısı’na yapacak ziyaretlerin, önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olduğunu bildirdi. Bu durum, konvoyun ilerleyişinin düzenli bir şekilde devam etmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.