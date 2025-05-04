Lübnan Ordusu, Hamas’tan Şüpheli Kişi Aldı

LÜBNAN ORDUSUNUN AÇIKLAMALARI

Lübnan ordusu, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail’e fırlatılan roketlerle bağlantılı olarak şüpheli bir bireyin Hamas tarafından kendilerine teslim edildiğini duyurdu. Ordu, yaptığı açıklamada, hükümetin ve Yüksek Savunma Konseyinin ülkenin ulusal güvenliği ve istikrarı çerçevesinde sarsıcı eylemlere müsaade edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Ülke egemenliğini ihlal edebilecek potansiyel eylemlerin engellenmesi amacıyla alınan önlemlerin artırıldığı belirtildi. Ordu yöneticilerinin gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler sonucunda, Hamas’ın bir zanlıyı teslim ettiği kaydedildi.

TESLİM ALMA NOKTASI VE ŞÜPHELİ KİŞİ

Açıklamada, teslim alınan kişinin güneydeki Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’nın girişinde alınmış olduğu ifade edildi. Filistinlinin 22-28 Mart tarihleri arasında güneyden İsrail’e atılan roketlerin şüphelisi olduğu vurgulandı. Teslim edilen bireyle ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Lübnan yönetimi, Hamas veya diğer Filistinli gruplar için “Lübnan’ın ulusal güven ve istikrarını sarsmamaları” konusunda uyarıda bulunmuştu.

Lübnan ordusu, önceki günlerde de 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail’e fırlatılan roketlerle ilişkilendirilen bazı Lübnanlı ve Filistinli bireylerin gözaltına alındığını bildirdi. İsrail, 22 Mart’ta Lübnan’dan belirli roketlerin fırlatıldığını ileri sürerek, ülkenin doğusuna ve güneyine iki gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi. 28 Mart’ta ise Lübnan’ın güneyinden ülkenin kuzeyine roketler atıldığı belirtildi. İsrail ordusu, bu roketlerin ardından Lübnan’ın güneyi ve başkent Beyrut’u bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut’a yapılan ilk bombardıman oldu.