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Lübnan Ordusu, İsrail’e Roket Saldırısını Önledi

ROKET SALDIRISI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail’e yönelik bir roket saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı. Ordunun yaptığı açıklamada, mart ayında ülkenin güneyinden İsrail’e fırlatılan roketlerle ilgili olarak 16 Nisan’da gözaltına alınan kişilerin sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.

BASKIN DÜZENLENDİ, ELDEN GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan açıklamada, “İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

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