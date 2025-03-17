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Lübnan-Suriye Gerilimi: Karşılıklı Atışlar Başladı

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ile Lübnan arasında dün akşam başlayan karşılıklı atışları gündeme getirdi. “Doğu ve kuzeydoğu sınırında yaşananların devam etmesinin imkanı yok, bunun sürmesini de kabul etmeyeceğiz.” diyen Avn, atışlara karşılık verilmesi konusunda orduya talimat verdiğini belirtti.

HİZBULLAH’LA İLGİLİ İDDİALAR

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriye resmi haber ajansı SANA’nın dün Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı habere de değindi. Haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan’a kaçırdığı ifade edildi. Aynı haberde, kaçırılan Suriyeli 3 askerin infaz edildiği bilgisi de yer aldı. Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgileri olmadığını savundu.

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