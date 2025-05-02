Lübnan, Suriye ile Dayanışma İçindedir

LÜBNAN BAŞBAKANI’NDAN SİYASİ DAYANIŞMA MESAJI

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in düzenlediği saldırılar karşısında Suriye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Başbakan Selam, yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yönelik eylemlerine sert tepki gösterdi. Lübnan hükümetinin, Suriye’de güven ve istikrar istemekte olduğunu vurgulayan Selam, Suriye halkının barış içinde yaşayabilmesi ve taleplerinin karşılanmasının önemine dikkat çekti.

DÜRZİ TOPLUMU ÜZERİNDEKİ SİYASİ MANİPÜLASYON

Selam, “Lübnan, İsrail’in saldırıları karşısında Suriye ile dayanışma içindedir. Lübnan ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır.” şeklindeki ifadeleriyle, iki ülke arasındaki bağların önemini bir kez daha ortaya koydu. İsrail’in, Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak, “Dürzileri koruma” bahanesiyle Suriye’ye saldırılar düzenlediği biliniyor.

Son olarak, bu sabah İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz.” diye belirtti.