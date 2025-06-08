Lübnan, Vatandaşları İletişimden Kaçınmaları İçin Uyardı

LÜBNAN DIŞ İLETİŞİM UYARISI YAPTI

Lübnan, kamuoyunda öne çıkan kişilere, sanatçılara ve basın çalışanlarına, İsrail ordusu sözcüleri ya da bağlı medya kuruluşlarıyla herhangi bir sebeple “doğrudan veya dolaylı” iletişimden uzak durmaları konusunda uyarı yaptı. Lübnan resmi haber ajansında yayımlanan bilgilere göre, oyuncu Nadine er-Rasi’nin İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee’ye yönelik paylaştığı görüntülü mesajın ardından Lübnan Enformasyon Bakanlığı bir yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, etkili isimler, sanatçılar ve basın mensupları dahil tüm vatandaşların İsrail ordusu sözcüleri ve bunlara bağlı medya kuruluşlarıyla her türlü iletişimden kaçınmaları gerektiği belirtildi. Bu tür etkileşimlerin, Lübnan yasalarını bariz bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, Lübnanlılar arasında huzursuzluk ve karmaşa çıkarmayı amaçlayan sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberler ve kaynağı belirsiz sesli mesajların döndüğü bilgisi paylaşıldı. Tüm vatandaşlardan güvenilir haber kaynaklarına başvurmaları, şüpheli ya da güvenilmeyen içerikleri paylaşmamaları istendi.

Lübnanlı oyuncu Rasi, perşembe günü yaptığı açıklamada, tehditler savuran İsrail Ordusu Sözcüsü Adraee’den, Lübnan halkının paniğe kapılmaması için ordunun hedef alacağı yerleri net bir şekilde belirtmesini talep etti. Adraee bunun üzerine “Tel Aviv’in Lübnan devleti ve halkı ile sorunları olmadığını, ülke turizmine veya imajına zarar vermek istemediklerini” belirtti.

Perşembe günü akşamüzeri, İsrail savaş uçakları Beyrut’un Dahiye bölgesinde 8 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu, 2024’te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Dahiye’ye yönelik gerçekleştirilen 4. büyük bombardıman oldu. Saldırılar sonrası, bölgedeki sivillerin göç etmeye başladığı gözlemlendi.