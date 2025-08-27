Lübnanlı Gazeteciler, Barrack’ı Özür Dilemeye Davet Etti

TEPKİYLE KARŞILANAN BARRACK’IN SÖZLERİ

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yönelttiği sırada sesin yükselmesi üzerine Barrack’ın, “Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız” demesine dikkat çekildi. Sendika, Barrack’ın gazetecilere hakaret ettiğini belirterek sözlerinin kınandığını ifade etti. Ayrıca, Barrack’ın açık bir şekilde özür dilemesi gerektiği ve aksi halde kendisinin “boykot edileceği” vurgulandı.

MEDYA SINAFLARINDAN BİRLİKTE REAKSİYON

Açıklamada, “Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır.” denildi. Gazeteciler Sendikasının yazılı açıklamasında, Barrack’ın basın mensuplarının davranışları için ‘hayvani’ tanımını kullanması karşısında şaşkınlık duyulduğu ve bu sözlerin “kabul edilemez” olduğu bildirildi. Sendika, Barrack’tan medya camiasına açık bir özür açıklaması yapmasını talep etti.

BUNLAR KARŞISINDA BAKAN’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

NNA ayrıca, konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus’un ofisinden yapılan yazılı bir açıklamayı aktardı. Açıklamada, Bakan Markus’un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği ve Barrack’ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basın mensuplarına yönelik ifadelerini üzüntüyle karşıladığı ifade edildi. Bakanlık, her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne büyük önem verdiğini de belirtti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖRÜŞLERİ PAYLAŞILDI

Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari de ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından konuya yönelik yorumda bulunarak, Barrack’ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını ifade etti. Makari, “Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir.” değerlendirmesinde bulundu. Barrack, basın toplantısı esnasında gazetecilere hitaben, “Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.