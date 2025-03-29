Lucas Torreira Beşiktaş Maçında Gol Attı

LUCAS TORREIRA’DAN GOL

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 2. kez gol atma başarısını gösterdi. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın tek golü, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın ayağından geldi.

Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın pası ile ceza sahası dışından şut çeken Torreira, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, bu şekilde Süper Lig’deki ikinci golünü, Fenerbahçe derbisinden sonra atmış oldu. Maça ilk 11’de başlayan Lucas Torreira, 83. dakikada Ahmed Kutucu ile yer değiştirdi.

İstanbul’da gerçekleşen bu önemli maç, üst düzey rekabeti ve heyecanı ile futbolseverlerin ilgisini çekti. Galatasaray taraftarları, önemli bir mücadelede kendi oyuncularını desteklemeye devam etti.