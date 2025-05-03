Lucas Torreira, Gol Atmaya Devam Ediyor

GOLCÜ KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son dönemlerde sergilediği golcü performansıyla gözleri üzerine çekiyor. Yıldız oyuncu, takımının Sivasspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada da bir gol atmayı başardı. Mario Lemina’nın takıma katılmasından sonra hücum bölgesine daha etkili bir şekilde yönelme fırsatı bulan Torreira, son 6 resmi maçın 5’inde rakip fileleri havalandırdı.

SİVASSPOR MAÇINDAKİ GOLÜ

Karşılaşmanın 8. dakikasında Eren Elmalı ile sol tarafta başlayan atakta top Osimhen’e ulaştı. Osimhen’in çektiği şut kaleciden dönerken, arka planda bekleyen Lucas Torreira, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0’a taşıdı. Uruguaylı futbolcu, bu sezon toplamda 7 asistlik katkı da sağladı. Ayrıca, bu sezon bir gol daha atması durumunda kariyerinin en çok gol attığı sezonuna ulaşacak.