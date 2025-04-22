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Lucas Torreira, Konyaspor’a 4. Golünü Attı

TORREIRA’NIN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu sezonki 4. golünü attı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki karşılaşmada Torreira’nın skora katkısı ile önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

42. dakikada sahneye çıkan Torreira, Osimhen’in kafa vuruşunun ardından kaleciden seken topu iyi takip ederek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol, 29 yaşındaki futbolcunun 2024-2025 sezonunda attığı 4. gol olurken, gol sayısı Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda ise 1 olarak kaydedildi. Lucas Torreira, maça 11’de başlayarak 90 dakika boyunca takımının yanında yer aldı.

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