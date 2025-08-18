Lucas Torreira’nın Eski Partnerinden Sağlık Mesajı

SON GÜNLERDEKİ ENDİŞELİ GELİŞMELER

Bir dargın bir barışık ilişkisi bulunan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yakın zamanda yollarını ayıran Devrim Özkan’dan endişelendirici bir haber geldi. 26 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir cerrahi müdahale geçirdiğini duyurdu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Hastane yatağında yaptığı paylaşımda, sağlık durumu hakkında bilgi veren Özkan, “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…” ifadelerini kullandı.