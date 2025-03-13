Lucas Torreira’nın Yeni Aşk İddiaları

GALATASARAYLI YILDIZ FUTBOLCU YENİ BİR AŞK İDDİASIYLA GÜNDEMDE

Galatasaray’ın öne çıkan futbolcularından biri olan Lucas Torreira, özel hayatıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki ile sürekli konuşulan Uruguaylı futbolcunun, şimdi sosy medya fenomeni Duygu German ile aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya çıkıyor.

ÖZKAN İLE AYRILIK DOĞRULANDI

Torreira ve Özkan, bir süre önce ilişkilerine yeniden bir şans verip evlilik yolunda ilerledikleri yönünde haberler almıştı. Ancak çift, yakın zamanda sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrıldıklarını göstermişti. Özkan, katıldığı bir programda “Ne kadar çok seversen sev, hayallerinden vazgeçecek kadar kimseye haddini verme” diyerek ayrılığın doğruluğunu belirtmişti. Özkan, daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile anılsa da, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

DUYGU GERMAN İLE SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ

Şimdi ise Lucas Torreira’nın adı Duygu German ile anılmaya başlandı. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başlaması ve etkileşimlerde bulunması, aşk dedikodularını kuvvetlendiriyor. Ancak, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.