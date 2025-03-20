Lucas Torreira Özel Hayatıyla Gündemde

PERFORMANSLARIYLA GÖRÜNÜRLÜKLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Uruguaylı futbolcunun adı, geçmişte Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündeme gelmişti. Son olarak, sosyal medya fenomeni Duygu German ile bir akşam yemeğinde yan yana oturmaları, “Torreira yeni bir aşk mı yaşıyor?” sorularını doğurdu.

AŞK İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Duygu German, aşk söylentileri ortaya atıldıktan bir hafta sonra açıklama yaptı. Torreira hakkında henüz bir açıklama gelmezken, German, “Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir’den İstanbul’a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının, kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım. Çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum” dedi.

Lucas Torreira, hakkında çıkıp aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü sporcunun, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışına yoğun bir şekilde odaklandığı ve özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçındığı belirtiliyor.