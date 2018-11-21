Lucescu: Beni eleştirenlerin seviyeleri ne?

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı sonrası yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verdi.

Lucescu’nun açıklamaları şöyle:

“Andriy Shevchenko ile maçtan önce konuştum. Shevchenko’nun takımının yarısı Shakhtar ve yarısı Dinamo Kiev’den kurulu. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Bu gelişimi yaptılar, biz de yapmak istiyoruz. Ukrayna da gençti, biz de. Ama onların oyuncuları Şampiyonlar Ligi’nde UEFA Avrupa Ligi’nde oynuyor. Sorun değil, bunu da aşacağız. Sonuç ilgimi çekmiyor. Ben bir sistem kurmaya çalışıyorum. Kimin üzerine sistem kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var. Başka oyuncu yok. Yoklar yani. Oyuncular umarım kendi kulüplerinde de oynarlar. Marta kadar süremiz var. Umarım kendi kulüplerinde oynadıktan sonra ne oynadıklarını bilerek tekrar toplanacağız. Ukrayna, kendi grubunda birinci oldu. Hızlı oynayan, genç bir ekip. Bizim de onlar gibi olmamız ve o seviyede oynamamız lazım. ”

“Ülke aşkına, futbol sevgisi aşkına…”

“Milli Takım’da kontrat yok. Ülke aşkına, futbol sevgisi aşkına, ülkedeki insanlar için buraya gelmelisiniz. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Ne söylememi istiyorsunuz? Beni eleştirenler kim? Seviyeleri nedir? Kritikleri ile Milli Takım’a yardım etmiyorlar ki. Tek bildikleri polemik yaratmak. Konuşan insanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda başarılarla dolu tarih var. Kontrat falan bunları konuşanlar ne diyor, bilmiyorum. Benim mesleğime ve insanlığa saygım var. Gençleri daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları, konuşmaları gerekirken sadece eleştirmek için konuşuyorlar. Bu mantıklı değil.”

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