Lucescu dönemi bitti

Beklenen haber geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sözleşmesinin bugün feshedildiği öğrenildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. TFF’nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası Lucescu’nun sözleşmesinin bugün feshedileceği belirtildi.

TFF, Mircea Lucescu’nun sözleşmesini feshetmek için herhangi bir tazminat ödemeyecek. Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu’nun 2.5 milyon Euro olan yıllık gelirinden kalan haklarını alacak.

ŞENOL GÜNEŞ YARIN GÖREV ALACAK

Fotomaç yazarı Turgay Demir, A Milli Takım’da ve Beşiktaş’ta yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı. Turgay Demir, “Şenol Güneş yarın kendi isteğiyle Beşiktaş’ta ile yollarını ayıracak ve Milli Takım’ın başına geçecek” dedi.

FOTOMAÇ