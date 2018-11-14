Lucescu emekli mi oluyor?

Romanya basınında Lucescu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Milli Takımını çalıştıran Lucescu’nun emekli olabileceği iddia edildi.

Romanya medyasında yer alan haberlere göre A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun milli takımdan sonra takım çalıştırmayacağını ve emekliye ayrılacağını duyurdu.

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu için Romanya’dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

”Türkiye’den sonra başka bir görev yapmayacak”

Lucescu’ya yakınlığı ile bilinen Romanya Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Dumitru Dragomir, Lucescu’nun Türkiye’den sonra başka bir görev yapmayacağını belirtti.

Romanya basınına konuşan Dragomir, ”Mircea Lucescu çok güçlü bir mentaliteye sahip. Çalışma gücü de var. Ancak Türkiye’den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Romanya, ona asla bir teklifte bulunmadı. Zaten kabul etmezdi…” sözlerini kullandı.

73 yaşındaki teknik direktör, 2017’de Türkiye Milli Takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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