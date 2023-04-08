Lucescu’dan açıklama: Ali Koç ile görüştüm

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü açıkladı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’ı şampiyon yapan Rumen hoca, Fenerbahçe’den teklif aldığını itiraf etti.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Mircea Lucescu, Fenerbahçe’den geçen sezon teklif aldığını açıkladı. Kariyerine Dinamo Kiev’de devam eden 77 yaşındaki hoca, Jorge Jesus’un göreve başlamadan önce Ali Koç’un kendisiyle konuştuğunu söyledi.

Romanya basınına konuşan Lucescu, “Yaz aylarında Jorge Jesus’tan önce Fenerbahçe’ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev’i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil. Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım.” ifadelerini kullandı.

LUCESCU: PAZARLIK YAPMAM

Fenerbahçe’nin haricinde Fransa ekiplerinden Nice tarafından yakın ilgi gördüğünü aktaran Lucescu, “Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice’ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna’da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var” sözlerini kullanarak ayrılmayacağını dile getirdi. Bu sezon Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında karşılaşan Lucescu, ilk maçı evinde 0-0, deplasmandaki rövanşı ise 2-1 kazanarak tur atlamayı başarmıştı.

Elindeki kısıtlı kadroyla mücadele eden Rumen hoca, bu kez de UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Fenerbahçe ile yeniden rakip oldu. Jorge Jesus’a diş geçiremeyen Lucescu, iç sahada 2-0, deplasmanda ise 2-1 kaybetmişti.