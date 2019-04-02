Lucescu’dan Beşiktaş açıklaması

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A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş’in ardından Beşiktaş’ta sezon sonu için teknik adam arayışı hız kazandı.

Guti’den sonra listenin ilk sıralarında yer alan Razvan Lucescu’dan açıklama geldi.

Yunan basınına konuşan Razvan, Beşiktaş’a gideceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Tekliflerle ilgilenmiyorum. Yurt dışından hiçbir kulüple görüşmüyorum. PAOK’a konsantre oldum. Burada devam eden sözleşmem var. Bana bu fırsatı veren başkana karşı sonsuz saygı duyuyorum. Eğer ayrılmak istersem ilk olarak başkanla konuşacağım ve birlikte karar vereceğiz.”

Yunanistan Ligi’nde 26. hafta itibariyle 60 puanla liderlik koltuğunda oturan PAOK, en yakın takipçisi Olympiakos’un 10 puan gerisinde. Olympiakos’un ise 1 maçı eksik durumda.

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