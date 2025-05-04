Lufthansa Grubu, Tel Aviv Uçuşlarını İptal Etti

UÇUŞLAR 6 MAYIS’A KADAR ASKIYA ALINDI

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, İsrail’in ana uluslararası havaalanı olan Ben Gurion Havalimanı’na gerçekleştirilen füze saldırısının ardından Tel Aviv için düzenlenen uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar durdurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, bu kararın mevcut güvenlik analizine dayanarak alındığı belirtildi. Tel Aviv’e ve bu noktadan yapılan tüm uçuşların 6 Mayıs tarihine kadar askıya alındığı ifade edildi. İptallerden etkilenen yolculara bilgilendirme yapılacağı ve müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon seçenekleri sunulacağı kaydedildi.

ALTERNATİF SEÇENEKLER SUNULUYOR

Lufthansa Grubu, geniş hizmet yelpazesi ile dikkat çekiyor ve Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi havayollarını da bünyesinde bulunduruyor. Yemen’deki Husiler tarafından düzenlenen saldırıda, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı balistik füzeyle hedef alındı. Saldırı sonuçları itibarıyla limanda iniş ve kalkışlar durdurulurken, füzenin isabet ettiği alanda 15 metre çapında bir çukur oluştu. Ayrıca, İsrail acil yardım servisi, bu saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.