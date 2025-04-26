Luigi Mangione, Cinayet Suçlamalarını Reddetti

DAVA SÜRECİ

UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, Manhattan Federal Mahkemesi’nde karşılaştığı duruşmada tüm suçlamaları reddetti. New York’taki bu mahkeme, ABD merkezli sigorta şirketinin CEO’sunun ölümüne yönelik cinayet suçlamaları ile ilgili önemli bir davaya ev sahipliği yapıyor. Mangione, Brooklyn’deki bir federal hapishanede tutuklu bulunurken, hardal rengi hapishane kıyafetiyle mahkemeye getirildi. Duruşma boyunca belirtilen süre içinde, ölüm cezası konusunda uzman avukatı Avi Moskowitz ile sohbet etmekteydi.

SAVUNMA BEYANI

26 yaşındaki Mangione, “ateşli silah kullanarak cinayet” suçlamasıyla karşı karşıya. Yargıç Margaret Garnett’ın iddianameyi anlayıp anlamadığına dair bir sorusunda “evet” yanıtını veren Mangione, nasıl bir savunma yapmayı planladığına dair soruya sadece “suçsuzum” diyerek yanıt verdi ve ardından oturdu. Duruşma yaklaşık 30 dakika sürdükten sonra, Mangione’nin 5 Aralık’ta yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

CİNAYETİN DETAYLARI

Brian Thompson, 4 Aralık 2024 tarihinde Manhattan’da bir otele girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Mangione, 9 Aralık’ta Pennsylvania’daki bir fast food restoranında yemek yerken tutuklandı. Mangione’nin sırt çantasından çıkan hayalet silah, cinayette kullanılan kıyafetler, maske ve ABD sağlık sistemine yönelik eleştirileri içeren bir manifesto, duruşmada dikkat çekti.

OLASI CEZA

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 1 Nisan’da federal savcılara Mangione için ölüm cezası talep etmelerini bildirdi. Federal savcıların bu yönde talepleri kamuoyuna yansıdı. Mangione’nin “ateşli silah kullanarak cinayet” suçlamasından hüküm giymesi durumunda, ölüm cezasına çarptırılabileceği kaydedildi. Ayrıca, tutuklandığı Pennsylvania’da başka yerel suçlamalarla da karşı karşıya olduğu bilgisi bulunuyor.