Luis De La Fuente: Türkiye, Yenilmesi Zor Takım

İSPANYA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

İspanya’nın teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki Türkiye maçı öncesinde Konya’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye için hazırlıkların sürdüğünü belirten De la Fuente, “Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan, önemli bir oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız. Rodri ve Carvajal için hala değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız. Yeniden bizimle olmaları çok önemli” dedi.

MAÇ ATMOSFERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Luis de la Fuente, Konya’daki maçın atmosferinin ateşli olacağını belirterek, “Burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz. Almanya’da EURO 2024 tecrübesi yaşadık, zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktık, buna alışkınız. Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız” şeklinde ifade etti.

OYUNCU SEÇİMİ VE STRATEJİLER

Morata, Oyarzabal ve Fernan hakkında gelen bir soruya yanıt veren De la Fuente, “Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil. Elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız” diye cevapladı. Ayrıca, Normand’ın hatalarıyla ilgili olarak, “Robin, Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri. Her oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri vardır” değerlendirmesini yaptı.

OYUNCU PERFORMANSLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Luis de la Fuente, Morata’nın son maçlarda aldığı az süre hakkında “Alvaro, rolünü iyi biliyor, oyun planımız için çok önemli” dedi. Yamal ve Arda Güler için yaptığı değerlendirmede ise, “Yamal ve Arda, harika oyuncular. Çok gençler, büyük potansiyellere sahipler. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız” ifadelerini kullandı.

RODRİ’DEN TÜRKİYE MAÇINA HAZIRLIK YANITI

İspanyol milli oyuncu Rodri, maç öncesi Türkiye’nin zor bir takım olduğunu belirterek, “Türkiye, yenilmesi zor bir takım. Kişisel becerileri yüksek oyuncular var, EURO 2024’te bunu gösterdiler” şeklinde konuştu. Kazanacaklarının liderliğe yükseleceğini de vurgulayan Rodri, “Şu anda her şey açık, grupta sadece bir maç oynandı” diye ekledi.

SAKATLIK SÜRECİ VE MORAL

Uzun bir sakatlık döneminden çıkmış olmanın mutluluğunu yaşayan Rodri, “Hırslı döndüm, fiziksel problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum” dedi. Yamal hakkında ise, “İnanılmaz bir yetenek, takıma büyük güç katıyor” yorumunu yaptı.

GALİBİYET SIKLETİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR

Rodri, İspanya’nın galibiyet serisi rekorunu kırmaya yaklaşması hakkında, “Buna çok yakınız. Bu jenerasyon daha fazlasını yapabilir, ama ayaklarımız yere sağlam basmalı” dedi. Ayrıca, Yamal ve Dembele’nin Altın Top ödülü üzerindeki karşılaştırmalarıyla ilgili Rodri, “Bu zor bir soru. Birçok farklı faktör var” ifadesini kullandı.