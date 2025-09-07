Luis De La Fuente: Türkiye Zor Bir Rakip

İSPANYA TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

İspanya’nın teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında Türkiye ile karşılaşacakları Konya’da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye maçı için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren de la Fuente, “Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan, önemli bir oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız. Rodri ve Carvajal için hala değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız, yeniden bizimle olmaları önemli. Yarın sahada olabilirler ya da daha sonra. Bu, şu aşamada çok önemli değil, yeniden sağlıklarına kavuşmaları önemli. Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığım için gurur duyuyorum. Kişisel fikrim benim oyuncu grubum dünyanın en iyi oyuncuları. Tüm ülkelere sonsuz saygım var, bu kişisel fikrim. Geliştirmemiz gereken birçok nokta tabii ki var ama bu grubun dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

ATEŞLİ BİR ATMOSFER BEKLENTİSİ

Konya’da ateşli bir atmosfer olacağının altını çizen Luis de la Fuente, “Burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz. Almanya’da EURO 2024 tecrübesi yaşadık, orada zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktık, buna alışkınız. Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Luis de la Fuente, “9 numara için Morata, Oyarzabal ve Fernan var, tercihiniz Oyarzabal mı?” sorusunu, “Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil, elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız.” şeklinde yanıtladı. Savunma oyuncusu Normand’ın Bulgaristan maçında yaptığı hataların hatırlatılması üzerine de de la Fuente, “Robin, Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri, her oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri olabilir. Sarı kart konusu önemli, 11 başladığımız maçları kesinlikle 11 bitirmeliyiz, bununla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Onun oyunculuk seviyesi tartışmaya kapalı. Bize katkı yapmaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

OYUNCULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Morata’nın son maçlarda az süre almasıyla ilgili bir soru üzerine Luis de la Fuente, “Alvaro, rolünü gayet iyi biliyor, oyun planımız için çok önemli. Oyuncu özelliklerinin öncesinde kaptanımız, bütün ülkenin ona büyük saygı göstermesi gerekiyor. Onunla ilgili en yoğun hissettiğim duygu, takıma kattıklarıyla gurur duyuyorum.” yanıtını verdi. Yamal ve Arda Güler kıyaslamalarında ise “Yamal ve Arda, ikisi de harika oyuncular. Çok gençler, çok büyük potansiyelleri var. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız. Hala geliştirebileceği çok özelliği var.” şeklinde değerlendirdi.

RODRİ’DEN DEĞERLENDİRMELER

İspanyol milli oyuncu Rodri, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, “Türkiye’de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024’te bunu gösterdi. Türkiye, yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontra ataklar ve duran toplarda tehlikeliler. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, öne çıkan oyuncular oldular. Kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Bireysel oyunculardan öte takımın oyun şekline odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rodri, kazananın liderliğe yükseleceğini belirterek, “Şu anda her şey açık, grupta sadece bir maç oynandı, maçın kazananı çok ciddi avantaj sağlayacak. Hala uzun yol var. Uzun yolda kazanılması gereken çok maç var.” şeklinde konuştu. Uzun bir sakatlık döneminden çıktığı için de çok mutlu olduğunu kaydeden Rodri, “Oldukça uzun bir dönemdi, hırslı döndüm, fiziksel problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir dönüş sürecindeyim ve çok iyi gidiyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay olmuyor, bazen beyaz sayfayı açmak zorlayıcı ve zaman alıyor. Enerjim yüksek, tekrar rekabetçi ortamın içine girdim, ağrım ve rahatsızlığım yok. Yüzde yüzümle buradayım. Zor bir yıl oldu, büyük bir sakatlık içinde bazı şeyler karmaşık oluyor. Altın Top benim için çok büyük teselliydi.” şeklinde görüş belirtti.

Rodri, Yamal gibi bir oyuncuya sahip oldukları için şanslı olduklarını da aktararak, “İnanılmaz bir yetenek, takıma büyük güç katıyor. Oyuncu grubu olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

GELECEK MAÇLARDAKİ HEDEF

Rodri, “İspanya milli takımında galibiyet serisi rekorunu kırmaya çok yakınsınız. Neler söylersin?” sorusunu, “Evet, buna çok yakınız. Bu istatistikleri takip ediyoruz. Çok yüksek kapasiteye sahibiz, önemli bir seri yakaladık. Bu jenerasyonun daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı, mütevazi olmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var, özellikle yarınki maç bizim için hedef maç. Buna göre davranmalıyız.” şeklinde yanıtladı. Rodri, “Altın Top ödülü için Yamal ve Dembele’den hangisini yakın görüyorsun?” sorusu üzerine de, “Bu cevaplanması zor bir soru. PSG, inanılmaz bir performans gösterdi, yılın takımı konumundalar. Yamal’ın da ciddi bir şansı olabilir ama Dembele de PSG’de inanılmaz bir performans ortaya koydu.” ifadelerine yer verdi.