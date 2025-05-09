Luis Enrique Kızı Xana’yı Özlüyor

Duygusal Konuşma

Luis Enrique, eşi Elena Cullell ile birlikte üç çocuk sahibi; ancak 2019 yılında 9 yaşındaki kızı Xana, kemik kanseri nedeniyle zor günler yaşamışlardı. İspanyol teknik direktör, son günlerde yaptığı duygusal konuşmada, kızı Xana hakkında içten ifadelerde bulundu. “Önemli bir maçtı ancak aynı zamanda kızımın 13. doğum günüydü. Ailem ve ben bu durumla uzun zamandır doğal olarak yaşamaya çalışıyoruz. 3.5 sene geçti. Kızımız Xana fiziksel olarak yanımızda olmasa da, o her gün bizim çok yakınımızda” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Xana’nın Anısı

Luis Enrique, yine sözlerine devam ederek, “O her zaman benimle, bizimle, kalbimizde. Onu çok özlüyoruz. O her gün benim yanımda” şeklinde konuştu. Kızına olan sevgisini vurgulayan teknik direktör, “Hayat böyle işliyor. Sadece güzellik ve mutluluğu bulmaya çalışmak değil aynı zamanda bunların üstesinden gelebilmektir hayat” diye belirtti. 10 yıl önce, Luis Enrique, Twitter hesabından ailesi adına yaptığı açıklamada, Xana’nın 9 yaşında, 5 ay süren kemik kanseri mücadelesini kaybettiğini duyurmuştu.